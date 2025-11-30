Otkriveni detalji stravične nesreće u kojoj su poginuli otac i beba

U saobraćajnoj nesreći na auto-putu "Miloš Veliki", u kojoj su poginuli otac Sreten J. i njegov sin od godinu i po dana, učestvovao je državljanin Šri Lanke (30), nakon čega je na licu mjesta alkotestiran.

Stravična scena

- Oko 1.15 sati na auto-putu "Miloš Veliki", u smjeru ka Beogradu, nedaleko od isključenja za Obrenovac, sudarili su se putničko vozilo i autobus gradskog prijevoza kojim je upravljao državljanin Šri Lanke. U sudaru su poginuli otac i beba iz putničkog vozila - navode izvori.

Krv mu je uzeta i poslata na dodatnu analizu. Svjedok koji se zatekao na auto-putu rekao je da je scena nakon udara bila stravična.

- Prošao sam pored kada je došlo do sudara, nisam mogao da vjerujem da neko udari u autobus na auto-putu gdje imaš tri trake, najgore od svega je što svaki dan neko ginuo, a sada i jedna beba. Prizor je svakako bio stravičan - napisao je jedan korisnik društvenih mreža.

Majka povrijeđena

Podsjetimo, u putničkom vozilu nalazila se beba rođena 2024. godine, koja je preminula na licu mjesta. Tijelo djeteta prebačeno je na Institut za sudsku medicinu.

Vozač automobila, Sreten Jovanović, otac djeteta, hitno je prebačen u Urgentni centar, gdje su ljekari pokušali da ga stabilizuju, ali je, uprkos svim naporima, preminuo.

Teško je povrijeđena i majka djeteta, D. V. (23), koja je zadobila teške tjelesne povrede opasne po život i nalazi se u bolnici na intenzivnoj njezi.

Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj po nalogu nadležnog tužilaštva, a tačan uzrok tragedije bit će utvrđen daljom istragom.