Uhapšeni pljačkaši apoteke iz Teslića, presretnuti na putu ka Banjoj Luci

Dvadesetjednogodišnji A.S. iz Doboja i šest godina starija J.B. iz Broda uhapšeni su sinoć, 29. novembra, nakon pljačke apoteke u Tesliću. Policija je kod njih pronašla novac i druge dokaze, potvrdili su izvori "Nezavisnih novina".

Tokom razbojništva je uz prijetnju pištoljem ukradeno oko 300 KM.

- Za pljačku se sumnjiči A.S. - naveli su izvori.

Šta kaže policija

Iz policije je saopšteno da je apoteka u Tesliću opljačkana uz prijetnju oružjem, nakon čega je osumnjičeni zajedno s još jednom osobom – kasnije utvrđeno da je riječ o njegovoj djevojci – taksijem krenuo prema Banjoj Luci. Vozilo je presretnuto u Kotor Varošu.

Zajedničkom akcijom policajaca iz Teslića i Policijske uprave Banja Luka, razbojništvo je rasvijetljeno za svega sat vremena.

- Uhapšena su dva lica koja se dovode u vezu sa razbojništvom - saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Pronađen ukradeni novac

Policijskoj stanici Teslić je u večernjim satima 29. novembra prijavljeno da je nepoznata osoba, uz prijetnju oružjem, ukrala novac iz apoteke, nakon čega se taksijem uputila prema Banjoj Luci.

- Brzom reakcijom policajaca, na području opštine Kotor Varoš zaustavljeno je taksi vozilo, a A.S. iz Doboja i J.B. iz Broda su uhapšeni i predati službenicima Policijske stanice Teslić na dalje postupanje - naveli su iz policije.

Iz nadležnih institucija poručuju da se preduzimaju sve potrebne mjere pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a kriminalistička obrada nad osumnjičenima je u toku.