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POTVRĐENO NA "AVAZ"

Haos na autoputu kod Kaknja: Kamion pao s prikolice na drugo vozilo

Zbog udesa saobraćaj se na tom dijelu puta odvija usporeno, jednom trakom, dok su sve nadležne ekipe na terenu

Nesreća kod Kaknja. Avaz

M. Až.

30.11.2025

Na dionici autoceste A-1 između Kaknja i Visokog, u blizini petlje Kakanj, danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je teretno vozilo udarilo u zaštitnu ogradu, nakon čega je s njegove prikolice palo drugo vozilo.

Iz Operativnog centra MUP-a ZDK za portal "Avaza" potvrđeno je da u nezgodi nije bilo povrijeđenih.

Zbog udesa saobraćaj se na tom dijelu puta odvija usporeno, jednom trakom, dok su sve nadležne ekipe na terenu. 

Nadležni apeluju na vozače da povećaju oprez i voze s dodatnim strpljenjem.

# MUP ZDK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# KAKANJ
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