Teška saobraćajna nesreća u Minhenu odnijela živote dvojice državljana BiH

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u subotu u Minhenu preminula su dvojica državljana Bosne i Hercegovine, a još jedna osoba iz BiH zadobila je povrede.

Njihov Renault sudario se sa Porscheom čiji je vozač prošao kroz crveno svjetlo. Renault je potpuno uništen, a policija provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

Nijemac (19) iz Minhena upravljao je Porscheom u smjeru izlaska iz grada. Na mjestu suvozača bila je njegova vršnjakinja. Iz suprotnog smjera dolazio je Renault kojim je upravljao 27-godišnji muškarac iz Bosne i Hercegovine. U vozilu su bila još dvojica državljana BiH, 48-godišnjak i 21-godišnjak, obojica iz Minhena. Vozač Renaulta planirao je skretanje ulijevo u ulicu Max-Diamand-Straße.

Kada se upalila zelena strelica na semaforu, vozač Renaulta započeo je skretanje, a u tom trenutku došlo je do sudara s Porscheom. Policija navodi da je vozaču Porschea svjetlo na semaforu bilo crveno.

Porsche se prevrnuo i završio na krovu. Svi putnici, osim vozača Porschea, zadobili su povrede. Suvozačica iz Porschea i vozač Renaulta prevezeni su u bolnicu s povredama. Dvojica putnika iz Renaulta pretrpjela su teške, po život opasne povrede i preminuli tokom večeri. Nesretni putnici navodno su krenuli na zajedničku večeru.

Renault je potpuno uništen, a Porsche teško oštećen. Policija je oduzela vozačku dozvolu 19-godišnjem vozaču Porschea, a oba vozila zaplijenjena su radi vještačenja. Istraga prometne policije i dalje traje.