Uhapšen osumnjičeni za napad na poslanika u Skupštini BPK Goražde

Osumnjičeni za napad na poslanika u Skupštini BPK Goražde Aldina Šalaku uhapšen je na području općine Novo Goražde, potvrdno potvrđeno je iz Policijske uprave Foča.

- Policijski službenici Policijske stanice Novo Goražde su juče u mjestu Ustiprača, opština Novo Goražde lišili slobode lice R.N. iz Čajniča. Naime, lice R.N. se sumnjiči da je počinio krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“ na štetu Š.A. U toku je kriminalistička obrada lica lišenog slobode - navode iz PU Foča.

Šalaka je prije dva dana zadržan nekoliko sati u jednom ugostiteljskom objektu gdje se suočio s prijetnjama i zahtjevima da vrati poslanički mandat.

Sve se dešava u periodu političke krize u BPK Goražde, gdje je Šalakin glas bio odlučujući prilikom imenovanja aktuelnog saziva Vlade BPK Goražde.