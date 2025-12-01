Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO IZ PU FOČA

Uhapšen osumnjičeni za napad na poslanika u Skupštini BPK Goražde

U toku je kriminalistička obrada lica lišenog slobode, navode iz PU

Aldin Šalaka. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

1.12.2025

Osumnjičeni za napad na poslanika u Skupštini BPK Goražde Aldina Šalaku uhapšen je na području općine Novo Goražde, potvrdno potvrđeno je iz Policijske uprave Foča.

- Policijski službenici Policijske stanice Novo Goražde su juče u mjestu Ustiprača, opština Novo Goražde lišili slobode lice R.N. iz Čajniča. Naime, lice R.N. se sumnjiči da je počinio krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“ na štetu Š.A. U toku je kriminalistička obrada lica lišenog slobode - navode iz PU Foča.

Šalaka je prije dva dana zadržan nekoliko sati u jednom ugostiteljskom objektu gdje se suočio s prijetnjama i zahtjevima da vrati poslanički mandat. 

Sve se dešava u periodu političke krize u BPK Goražde, gdje je Šalakin glas bio odlučujući prilikom imenovanja aktuelnog saziva Vlade BPK Goražde.

# GORAŽDE
# PU FOČA
# ALDIN ŠALAKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.