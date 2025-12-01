Poznat identitet poginulog mladića iz BiH koji je stradao u Minhenu

Automobilom Porsche je upravljao 19-godišnji mladić iz Minhena, a na mjestu suvozača bila je njegova vršnjakinja. Iz suprotnog smjera dolazio je Renault kojim je upravljao 27-godišnji državljanin BiH. Uz njega su bila još dvojica državljana BiH 48-godišnjak i 21-godišnjak.

Saobraćajna nesreća u Minhenu koju je izazvao 19-godišnji vozač prolaskom kroz crveno svjetlo, završila je tragično za državljanine BiH koji su se nalazili u automobilu Renault.

Vozač Renaulta započeo je skretanje ulijevo prema ulici Max-Diamand-Straße nakon što se upalila zelena strelica. U tom trenutku naletio je Porsche koji je, prema dosadašnjim policijskim saznanjima, prošao kroz crveno svjetlo i velikom brzinom udario u „reno“, smrskavši ga gotovo do neprepoznatljivosti.

Sinoć je portal GPMaljevac.COM potvrdio identitet prve poginule osobe – radi se o 48-godišnjem Safetu Šahinoviću iz Bužima, koji već godinama živi u Minhenu.

Prema informacijama iz kruga bliskih porodici, muškarci su te večeri krenuli na zajedničku večeru.

Kako se saznaje poznat je i identitet druge poginule osobe – riječ je o 21-godišnjem Ognjenu Markoviću, porijeklom iz Bronzanog Majdana kod Banjaluke.

Ognjen je živio i radio u Njemačkoj, a iza sebe je ostavio suprugu i 15-mjesečnu bebu.Treća osoba iz vozila je teško povrijeđena i nalazi se pod medicinskim nadzorom, a radi se o Ognjenovom bratu Vladimiru.

Policija nastavlja opsežnu istragu kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije, uključujući ponašanje vozača Porschea i brzinu u trenutku udara.