MUP ZDK: Proteklog vikenda sankcionisan 71 vozač zbog alkohola, 115 zbog telefoniranja tokom vožnje

U cilju unapređenja sigurnosti učesnika u saobraćaju, smanjenja broja saobraćajnih nezgoda s teškim posljedicama i sankcionisanja prekršilaca, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Zenićko-dobojskog kantona je od 28. do 30. novembra, na području Kantona provela pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, što se posebno odnosi na kontrolu da li je neko od vozača bio u alkoholiziranom stanju i je li razgovarao mobilnim telefonom tokom vožnje, saopćeno je iz tog MUP-a.

U ovoj akciji su kontrolisana 1.343 vozača i vozila, na prisustvo alkohola u organizmu testirana su 604 vozača i uručen je 71 prekršajni nalog. Vozači kojima je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu isključeni su iz saobraćaja, deset ih je lišeno slobode i zadržano do otrežnjenja.

Zbog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje je sankcionisano 115 vozača.

Od vozača koji su i ranije više puta činili saobraćajne prekršaje privremeno su oduzeta tri putnička vozila te su izmještena na službeni parking-prostor i bit će predmet daljeg postupanja.