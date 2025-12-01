Zvornik: Tijelo muškarca pronađeno u rijeci

Tijelo nepoznatog muškarca jutros je pronađeno u koritu rijeke u mjestu Čelopek kod Zvornika, potvrdila je lokalna policija. Prijava je stigla rano ujutro, nakon čega su policijske ekipe odmah izašle na teren i osigurale mjesto pronalaska.

Tokom prvog pregleda mrtvozornik nije uočio tragove nasilne smrti, što sugerira da uzrok stradanja možda nije povezan s krivičnim djelom. Ipak, kako bi se utvrdile sve okolnosti, nadležni tužilac naložio je obdukciju. Obdukcija će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu u Bijeljini, gdje će biti urađena detaljna analiza.

Identitet muškarca još uvijek nije poznat, a istraga će uključiti provjeru prijava o nestalim osobama u širem području. Policija nastavlja rad na slučaju kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti pod kojima je došlo do smrti.