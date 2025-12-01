Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Kamere sve snimile: Vozač bježao policiji, zabio se u drugo vozilo, izašao iz auta pa nastavio bijeg

Vozači oba automobila i još jedan putnik zadobili su povrede, dok je počinitelj, kako se vidi na snimku, izašao iz auta i nastavio bijeg.

Snimak nesreće. Platforma X

M. Až.

1.12.2025

Pojavio se snimak teške saobraćajne nesreće koja se prošle sedmice dogodila na Šmartinskoj cesti u Ljubljani. Kamera je zabilježila automobil koji velikom brzinom prelazi preko pločnika i udara u drugo vozilo koje je stajalo ispred semafora na raskrsnici. Od siline udarca, oba vozila završila su na krovu.

Prema izvještaju portala 24ur, nesreću je prošle srijede izazvao 18-godišnji vozač koji je bježao policiji na ljubljanskoj obilaznici. Mladić je napustio obilaznicu na izlazu i potom se zabio u drugo vozilo.

Vozači oba automobila i još jedan putnik zadobili su povrede, dok je počinitelj, kako se vidi na snimku, izašao iz auta i nastavio bijeg

Policija je kasnije locirala 18-godišnjaka. Tokom postupka utvrđeno je da nije imao važeću vozačku dozvolu i da je tokom bijega bacio vrećicu i čarapu u kojima se nalazilo gotovo 60 paketića kokaina i heroina. Kod osumnjičenika je pronađeno i više od 3.000 eura, a oduzeto mu je i vozilo.

Nadležni sud izdao je nalog za pretragu vozila i prebivališta uhapšenog, gdje su pronađeni paketići heroina i kanabisa, kao i pribor za trgovinu ilegalnim drogama, navodi portal 24ur.

# LJUBLJANA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SLOVENIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.