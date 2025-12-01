Tijelo u fazi raspadanja pronađeno kod željezničke stanice

Kod Željezničke stanice u Jagodini pronađeno je tijelo u fazi raspadanja.
Prema nezvaničnim informacijama tijelo je pronašao slučajni prolaznik pored Željezničke stanice u Jagodini.
Više informacija bit će poznato nakon istrage.
POTRESNA SCENA
Prema nezvaničnim informacijama tijelo je pronašao slučajni prolaznik
Željeznička stanica u Jagodini. Screenshot
Kod Željezničke stanice u Jagodini pronađeno je tijelo u fazi raspadanja.
Prema nezvaničnim informacijama tijelo je pronašao slučajni prolaznik pored Željezničke stanice u Jagodini.
Više informacija bit će poznato nakon istrage.
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