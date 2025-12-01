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POTRESNA SCENA

Tijelo u fazi raspadanja pronađeno kod željezničke stanice

Prema nezvaničnim informacijama tijelo je pronašao slučajni prolaznik

Željeznička stanica u Jagodini. Screenshot

M. Až.

1.12.2025

Kod Željezničke stanice u Jagodini pronađeno je tijelo u fazi raspadanja.

Prema nezvaničnim informacijama tijelo je pronašao slučajni prolaznik pored Željezničke stanice u Jagodini.

Više informacija bit će poznato nakon istrage.

# SRBIJA
# JAGODINA
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