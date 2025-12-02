Strava u Banjoj Luci: Djevojka prijavila da je silovana, osumnjičeni uhapšen

Prema navodima iz prijave, ženska osoba je navela da ju je silovao tada nepoznati muškarac. Uslijedila je istraga koja je utvrdila da se Ž.P. može dovesti u vezu sa teškim krivičnim djelom.

- Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, identifikovali su i juče 01.12.2025.godine lišili slobode lice Ž.P. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo silovanje. Policijskoj upravi Banjaluka, 20. novembra oštećena je prijavila da je silovana od strane njoj nepoznatog muškog lica. Preduzimanjem niza operativnih mjera i radnji utvrđeno je da se lice Ž.P. može dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela- saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

U toku je kriminalistička obrada osumnjičenog za silovanje, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nakon završene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, Ž.P. će danas biti predan u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske osumnjičenog prijeti do 10 godina robije.