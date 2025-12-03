Požar u trebinjskoj bolnici izbio u sobi doktorice: "Dobili smo poziv da gori krevet"

Veliki požar sinoć je izbio u trebinjskoj bolnici, a srećom, povrijeđenih nije bilo. Te informacije potvrdio je vođa smjene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje Miodrag Ćaćić.

- Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odjeljenju neurologije. Kad smo došli, čitav sprat je bio ispunjen dimom - rekao je Ćaćić.

On je istakao da su evakuirani svi pacijenti.

- Da nije bilo medicinara, ne bi znali u kojoj sobi ima pacijenata, oni su sve koordinirali. Uspjeli smo da izvučemo sve pacijente na sigurno - naveo je Ćaćić za ATV.