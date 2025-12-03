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Požar u trebinjskoj bolnici izbio u sobi doktorice: "Dobili smo poziv da gori krevet"

Srećom, nije bilo žrtava

Svi pacijenti evakuirani. RTRS

Dž. R.

3.12.2025

Veliki požar sinoć je izbio u trebinjskoj bolnici, a srećom, povrijeđenih nije bilo. Te informacije potvrdio je vođa smjene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje Miodrag Ćaćić.

- Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odjeljenju neurologije. Kad smo došli, čitav sprat je bio ispunjen dimom - rekao je Ćaćić.

On je istakao da su evakuirani svi pacijenti.

- Da nije bilo medicinara, ne bi znali u kojoj sobi ima pacijenata, oni su sve koordinirali. Uspjeli smo da izvučemo sve pacijente na sigurno - naveo je Ćaćić za ATV.

Direktor trebinjske bolnice Nedeljko Lambeta rekao je da rade na tome da se sve vrati u prvobitno stanje i da se organizuje rad bolnice.

- Svi pacijenti su zbrinuti i na vrijeme prebačeni na druga odjeljenja. Nema povrijeđenih, samo materijalna šteta. Zapalila se soba od doktorice. Brzom reakcijom zaposlenih, vatrogasaca i volontera smo uspjeli da izvedemo sve pacijente - rekao je Lambeta.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da su pretpostavke da je postojao problem sa instalacijama.

- Ljudi koji su bili tu na odjeljenju i doktor koji je bio u obilasku sobe 10 minuta ranije ništa nije primijetio. Bogu Hvala nikome ništa nije bilo, činjenica je da je materijalna šteta evidentna. Sve je dobro u životu dok se o šteti priča - rekao je Ćurić.

# BOLNICA
# POŽAR
# TREBINJE
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