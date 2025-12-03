Pripadnici MUP-a TK pretresaju studio i kuću Fatmira Alispahića zbog krivičnog djela povreda privatnosti djeteta

Po nalogu Tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi nadležnost suda službenici MUP-a Tuzlanskog kantona od jutros pretresaju studio i stambene objekte Fatmira Alispahića, saznaje Istraga.ba.

Alispahić je osumnjičen da je počinio krivično djelo povreda privatnosti djeteta iz Krivičnog zakona Federacije BiH.

Podsjećamo Alispahić je objavio intervju sa srodnikom djevojčica koje su bile trgovine ljudima u Tuzli, nevodeći, pritome računa o zaštiti privatnosti žrtava.

MUP TK je prethodno uhapsio sedam osoba, od kojih su četiri pripadnici MUP-a TK, zbog navođenja maljotenica na prostituciju, štičenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.