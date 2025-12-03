Užas u Sarajevu: Brutalno pretučena kćerka poduzetnice i humanitarke Talić-Gabriel

Nasilje nad ženama postalo je globalni problem. Sve češće izlaze na vidjelo priče žena koje su to preživjele, ali i onih koje nisu.

Posljednja u nizu koja je doživjela nasilje je kćerka poduzetnice, humanitarke i bivše počasne konzulice BiH u Australiji Đemile Talić-Gabriel.

Ova uspješna Bosanka poznata je po svom angažmanu u humanitarnim projektima na Faceboku je objavila fotografije povreda koje je zadobila njena kćerka Nina Talić te napisala:

- Proteklog vikenda moja kćerka je za rečenicu "ne želim biti sa tobom u vezi" ovako prošla od bivšeg dečka. Ovo su samo neke od povreda… Mogla je biti još jedna u nizu, mogla je biti Aldina, Nizama, i svih njih koji su statički brojevi. Propusti policije Centar Kantona Sarajevi su poražavajući. Ostavili su žrtvu u rukama dželata iako ih je komšija koji ih je i pozvao molio da je ne ostave samu sa njim. Tukao ju je satima - stoji u objavi na njenom profilu na Facebooku.