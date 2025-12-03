Užas u Sarajevu: Brutalno pretučena kćerka poduzetnice i humanitarke Talić-Gabriel

Nasilje nad ženama postalo je globalni problem. Sve češće izlaze na vidjelo priče žena koje su to preživjele, ali i onih koje nisu.
Posljednja u nizu koja je doživjela nasilje je kćerka poduzetnice, humanitarke i bivše počasne konzulice BiH u Australiji Đemile Talić-Gabriel.
Ova uspješna Bosanka poznata je po svom angažmanu u humanitarnim projektima na Faceboku je objavila fotografije povreda koje je zadobila njena kćerka Nina Talić te napisala:
- Proteklog vikenda moja kćerka je za rečenicu "ne želim biti sa tobom u vezi" ovako prošla od bivšeg dečka. Ovo su samo neke od povreda… Mogla je biti još jedna u nizu, mogla je biti Aldina, Nizama, i svih njih koji su statički brojevi. Propusti policije Centar Kantona Sarajevi su poražavajući. Ostavili su žrtvu u rukama dželata iako ih je komšija koji ih je i pozvao molio da je ne ostave samu sa njim. Tukao ju je satima - stoji u objavi na njenom profilu na Facebooku.
Podsjetimo da je ovo još jedan u nizu slučajeva nasilja nad ženama koji, nažalost, završavaju nerijetko i kobno - femicidom.
Femicid - ubistvo žene zato što je žena postao je u Bosni i Hercegovini zabrinjavajući društveni obrazac, a ne izolovan incident.
Posebno je uznemirio slučaj Nizame Hećimović iz Gradačca, čije je ubistvo u avgustu 2023. godine počinjeno pred očima javnosti, prenošeno čak i uživo, što je brutalno razotkrilo koliki su propusti sistema - od policijske zaštite, preko pravosuđa, do neprepoznavanja ranijih prijetnji.
Nakon tog slučaja, pokrenute su inicijative za zakonske izmjene, femicid je zakonski prepoznat u FBiH, ali konkretni koraci sporo napreduju.
Posljednji slučaj, ubistvo Aldine Jahić, gurnulo je javnost BiH još dublje u ponor očaja.
Stručnjaci ističu da se femicid gotovo uvijek dešava nakon dugotrajnog nasilja, prijetnji ili kontrole, i da se može spriječiti ako institucije reaguju na vrijeme — obezbjeđivanjem hitne zaštite, adekvatnim sankcijama i ozbiljnim shvatanjem svake prijetnje po život žene.
Dok izostaju suštinske promjene, žene i dalje postaju meta smrtonosnog nasilja, a njihova imena postaju simboli sistema koji nije uspio da ih zaštiti.