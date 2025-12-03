Uhapšen Ismet Porobić zbog sumnje da je brutalno pretukao kćerku Đemile Talić Gabriel

Proteklog vikenda u Sarajevu desio se novi napad na ženu kada je brutalno pretučena kćerka poduzetnice i nekadašnje počasne konzulice BiH u Australiji Đemile Talić Gabriel.

Kako je objavila na društvenim mrežama, do fizičkog nasilja došlo je zbog razilaženja između njene kćerke Nives Arnautović i bivšeg partnera.

- Proteklog vikenda moja kćerka je za rečenicu 'ne želim biti sa tobom u vezi' ovako prošla od bivšeg dečka. Ovo su samo neke od povreda… Mogla je biti još jedna u nizu, mogla je biti Aldina, Nizama, i svih njih koji su statički brojevi. Propusti policije Centar KS su poražavajući. Ostavili su žrtvu u rukama dželata iako ih je komšija koji ih je i pozvao molio da je ne ostave samu sa njim. Tukao ju je satima… - navela je Talić Gabriel.

Mersiha Novalić, glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova MUP-a KS, potvrdila je za "Avaz" da je jedna osoba uhapšena.

- U vezi s vašim upitom, informišemo Vas da su policijski službenici PU Centar, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici, dana 01.12.2025. godine, slobode lišili muškarca I.P. (1983) iz Sarajeva, a koji je nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u daljnju nadležnost KTKS. S obzirom na činjenicu da je riječ o krivičnom djelu s prioritetom zaštite žrtve, druge informacije nećemo saopćavati - navela je glasnogovornica MUP-a KS Mersiha Novalić.