Po naredbi POSKOK-a: FUP izuzeo dokumentaciju na više lokacija vezano za Autoceste FBiH

Policijski službenici Federalne uprave policije danas su pod nadzorom, Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva FBiH provode aktivnosti na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona, a u cilju realizacije Naredbi Posebnog odjela Vrhovnog suda za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal koje se odnose na privremeno oduzimanje dokumentacije.

Privremeno oduzimanje dokumentacije usmjereno je na JP Autoceste FBiH, tri pravna lica i jedno fizičko lice sa područja Kantona Sarajevo, te jedan advokatski i notarski ured sa područja Zeničko-dobojskog kantona.