Po naredbi POSKOK-a: FUP izuzeo dokumentaciju na više lokacija vezano za Autoceste FBiH

Policijski službenici Federalne uprave policije danas su pod nadzorom, Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva FBiH provode aktivnosti na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona, a u cilju realizacije Naredbi Posebnog odjela Vrhovnog suda za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal koje se odnose na privremeno oduzimanje dokumentacije.
Privremeno oduzimanje dokumentacije usmjereno je na JP Autoceste FBiH, tri pravna lica i jedno fizičko lice sa područja Kantona Sarajevo, te jedan advokatski i notarski ured sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
Navedene aktivnosti se provode u nastavku istražnih aktivnosti po predmetu “Landfill” u cilju dokumentovanja krivičnih djela „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ iz člana 340. KZ FBiH, „Odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne“ iz člana 254. KZ FBiH, „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 3. KZ FBiH i „Pranje novca“ iz člana 272. KZ FBiH.
Aktivnosti po pomenutom krivičnom predmetu su u ranijem vremenskom periodu provedene pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona koje su usmjerene prema pet osumnjičenih lica koji se dovode u vezu sa nezakonitostima prilikom projektovanja, eksproprijaciji zemljišta na području općine Žepče i kasnijoj uspostavi deponije Ljubatovići na izgradnji autoceste Koridora Vc, poddionica Medakovo-Ozimice.
Podsjećamo, ranije je u sklopu ove akcije privođen bivši direktor Autocesta FBiH Elmedin Voloder, kao i pojedini članovi bivše uprave.