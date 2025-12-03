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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Ismetu Porobiću predložen pritvor zbog brutalnog premlaćivanja Nives Arnautović

O slučaju se na društvenim mrežama oglasila njena majka koja je objavila i fotografije povreda

Đemila s kćerkom Ninom. Facebook

Dž. R.

3.12.2025

Nakon što je MUP KS priveo Ismeta Porobića zbog nasilja nad djevojkom Nives Arnautović, inače kćerkom poduzetnice i nekadašnje počasne konzulice BiH u Australiji Đemile Talić Gabriel, predložen mu je i pritvor.

Tu informaciju za "Avaz" je potvrdila Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva KS.

- Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom Ismetu Porobiću osumnjičenom za krivično djelo nasilje u porodici - kazala je Bavčić.

Podsjećamo, Porobić je satima držao u stanu Arnautović koju je brutalno pretukao jer je željela okončati njihovu vezu.

O slučaju se na društvenim mrežama oglasila njena majka koja je objavila i fotografije povreda.

# TUŽILAŠTVO KS
# ISMET POROBIĆ
# NIVES ARNAUTOVIĆ
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