Ismetu Porobiću predložen pritvor zbog brutalnog premlaćivanja Nives Arnautović

Nakon što je MUP KS priveo Ismeta Porobića zbog nasilja nad djevojkom Nives Arnautović, inače kćerkom poduzetnice i nekadašnje počasne konzulice BiH u Australiji Đemile Talić Gabriel, predložen mu je i pritvor.

Tu informaciju za "Avaz" je potvrdila Azra Bavčić, glasnogovornica Tužilaštva KS.

- Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenom Ismetu Porobiću osumnjičenom za krivično djelo nasilje u porodici - kazala je Bavčić.