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NAKON SPORAZUMA

Osuđenom za prijetnje sutkinji Seni Uzunović odobrena novčana zamjena kazne

Predmet je razdvojen u odnosu na Vukovića, kojem je ranije suđenje odgođeno zbog prigovora Odbrane na nadležnost Suda BiH

Plavšić: Prijetio Uzunović. Screenshot

A. O. / BIRN BiH

3.12.2025

Marku Plavšiću, koji je nakon sporazuma o priznanju krivnje osuđen za ometanje rada pravosuđa, odnosno za prijetnje sutkinji Suda Bosne i Hercegovine Seni Uzunović na godinu zatvora, odobreno je da plati svoju kaznu, potvrđeno je za Detektor.

Advokat Ahmed Fejzić je kazao da su dobili rješenje kojim se odobrava zamjena zatvorske kazne novčanom te da će Plavšić postupiti u skladu s nalogom suda i izvršiti uplatu. Fejzić je rekao da je rješenjem Plavšiću naloženo da plati 33.700 konvertibilnih maraka.

Plavšić je krajem septembra osuđen jer je 25. februara u Banjoj Luci, neposredno pred datum izricanja presude u predmetu “Milorad Dodik i drugi”, s ciljem zastrašivanja, putem društvene mreže TikTok u javno dostupnom videozapisu upućivao s Ljubanom Vukovićem prijetnje sutkinji Suda BiH Seni Uzunović, kako bi je spriječili u vršenju službenih radnji rukovođenja glavnim pretresom u fazi javnog izricanja i objavljivanja presude.

Predmet je razdvojen u odnosu na Vukovića, kojem je ranije suđenje odgođeno zbog prigovora Odbrane na nadležnost Suda BiH, ali su oni odbijeni.

Obojica su uhapšeni dan prije izricanja presude bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodik, a Plavšiću se u kaznu uračunava gotovo mjesec dana provedenih u pritvoru.

Dodik je pred Sudom BiH osuđen na godinu zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, kao i na zabranu obavljanja političke funkcije. Njemu je, odlukom Centralne izborne komisije, prestao mandat predsjednika RS-a.

# SUD BIH
# SENA UZUNOVIĆ
# MARKO PLAVŠIĆ
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