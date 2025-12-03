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BANJA LUKA

Predložen pritvor za muškarca osumnjičenog za silovanje: Ovo je njegov identitet

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjoj Luci

Silovanje u Banjoj Luci. Platforma X

S. S.

3.12.2025

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja osumnjičenog Želimira Petkovića (29) uputio je danas prijedlog za određivanje mjere pritvora Osnovnom sudu u Banjoj Luci, zbog sumnje da je silovao dvadesetjednogodišnjakinju, saopćilo je Okružno javno tužilaštvo Banja Luka.

Tužilac je kako se navodi, uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni Želimir Petković ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjoj Luci.

Podsjetimo, silovanje je prijavljeno 20. novembra ove godine, a identitet osumnjičenog utvrđen je 11 dana kasnije.

# BANJA LUKA
# ŽELIMIR PETKOVIĆ
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