Određen pritvor Ismetu Porobiću zbog nasilja u porodici: Brutalno pretukao djevojku

Osumnjičenom Ismetu Porobiću određen je jednomjesečni pritvor odlukom Općinskog suda u Sarajevu.

Kako je saopćeno, odlučujući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog I.P., zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Nasilje u porodici iz člana 222. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBIH), Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim se usvaja prijedlog Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo te se prema osumnjičenom određuje jednomjesečni pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže do 01.01.2026. godine ili do nove odluke suda.

- Pritvor je određen na osnovu člana 146. stav 1. tačka b) i c) ZKP FBiH (Opasnost od bjegstva i ponavljanje krivičnog djela) - navode iz Suda.