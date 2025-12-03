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ODLUKOM OPĆINSKOG SUDA

Određen pritvor Ismetu Porobiću zbog nasilja u porodici: Brutalno pretukao djevojku

Pritvor je određen na osnovu člana 146. stav 1. tačka b) i c) ZKP FBiH (Opasnost od bjegstva i ponavljanje krivičnog djela), navode iz Suda

Đemila s kćerkom Ninom. Facebook

A. O.

3.12.2025

Osumnjičenom Ismetu Porobiću određen je jednomjesečni pritvor odlukom Općinskog suda u Sarajevu.

Kako je saopćeno, odlučujući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog I.P., zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Nasilje u porodici iz člana 222. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBIH), Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim se usvaja prijedlog Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo te se prema osumnjičenom određuje jednomjesečni pritvor koji po ovom rješenju može trajati najduže do 01.01.2026. godine ili do nove odluke suda.

- Pritvor je određen na osnovu člana 146. stav 1. tačka b) i c) ZKP FBiH (Opasnost od bjegstva i ponavljanje krivičnog djela) - navode iz Suda.

Podsjećamo, MUP KS ranije danas priveo je Ismeta Porobića zbog nasilja nad djevojkom Nives Arnautović, inače kćerkom poduzetnice i nekadašnje počasne konzulice BiH u Australiji Đemile Talić Gabriel.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# ISMET POROBIĆ
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