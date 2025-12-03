Uznemirujuće fotografije krvave odjeće: Evo šta je nađeno u kesama za smeće blizu kuće Ane Volš

Suđenje Brajanu Volšu, koji je optužen za ubistvo supruge Ane, porijeklom iz Srbije, nastavljeno je danas.

Jedan od ključnih svjedoka bio je vještak Dejvis Guld iz kriminalističke laboratorije u Masačusetsu, koji je analizirao tragove, koji su pronađeni u slučaju nestanka Ane Volš u Kohasetu, piše Telegraf.rs.

Guld јe rekao da јe 9. јanuara 2023. godine analizirao tragove koji su pronađeni na Volvu XC-90, koji je bio u vlasništvu Volšovih.

On je danas na suđenju rekao da je primjetio crvenkasto-smeđe mrlje na viziraru sa strane vozača i smeđe mrlje na viziraru sa strane suvozača. Rekao јe da јe u autu pronašao zaštitne rukavice. On je ispričao da je analiza krvi pokazala da je pet dijelova automobila bilo pozitivno na krv.

Vještak je zatim opisao sadržaј kesa za smeće koјu јe pregledao na deponiјi.