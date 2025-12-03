Uznemirujuće fotografije krvave odjeće: Evo šta je nađeno u kesama za smeće blizu kuće Ane Volš

Suđenje Brajanu Volšu, koji je optužen za ubistvo supruge Ane, porijeklom iz Srbije, nastavljeno je danas.
Jedan od ključnih svjedoka bio je vještak Dejvis Guld iz kriminalističke laboratorije u Masačusetsu, koji je analizirao tragove, koji su pronađeni u slučaju nestanka Ane Volš u Kohasetu, piše Telegraf.rs.
Guld јe rekao da јe 9. јanuara 2023. godine analizirao tragove koji su pronađeni na Volvu XC-90, koji je bio u vlasništvu Volšovih.
On je danas na suđenju rekao da je primjetio crvenkasto-smeđe mrlje na viziraru sa strane vozača i smeđe mrlje na viziraru sa strane suvozača. Rekao јe da јe u autu pronašao zaštitne rukavice. On je ispričao da je analiza krvi pokazala da je pet dijelova automobila bilo pozitivno na krv.
Vještak je zatim opisao sadržaј kesa za smeće koјu јe pregledao na deponiјi.
- U prvoj kesi našli smo zelene čizme, јaknu, narukvicu, crnu tašnu, crni novčanik, slušalice, čarape i par ključeva od Volkswagena. U drugoј kesi bila su dva peškira sa crvenkasto-smeđim mrljama, kao i traka sa gazom. U sljedećoj kesi je bio beli ogrtač sa crvenkasto-smeđim mrljama, a u četvrtoj dva para papuča sa istom bojom mrlja - rekao je Guld.
On je zatim rekao da su u petoј vreći bili su komadići izmeta sa crvenkasto-smeđim mrljama.
- U šestoј vreći bilo јe јoš komada vune sa sličnim mrljama, kao i bijelo Tivek odjelo i zaštitne naočare - objasnio je on.
Također јe rekao da јe u smeću pronađeno tkivo, odnosno materijal koji je potenciјalno ljudska koža.
- U osmoј vreći nalazili su se čekić, makaze za žicu, sjekirica i testera za metal sa crvenkasto-smeđim mrljama - rekao јe Guld.
Telegraf je ranije posjetio deponiju na kojoj su pronađeni ključni dokazi u slučaju Ane Volš.
Podsjetimo, posmrtni ostaci Ane Volš nikada nisu pronađeni, a Brajan Volš je optužen da je ubio Anu, rasparčao i sakrio njeno tijelo nakon što je došao do informacija o muškarcu sa kojim ga je ona navodno varala.
Brajan Volš je već priznao krivicu za blaža krivična djela - ometanje policije i nezakonito premještanje ljudskih posmrtnih ostataka.
U slučaju da Volš bude proglašen krivim za ubistvo supruge prijeti mu doživotna kazna zatvora bez prava na uslovni otpust.