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PRIJAVLJEN NESTANAK

Horor u BiH: Mladić (20) pronađen mrtav u blizini nekadašnje fabrike stočne hrane

Trenutno se utvrđuju sve okolnosti događaja, izjavila je Dževida Hukićević

Policija na terenu. DEJAN BOŽIĆ/RINGIER

A. O.

3.12.2025

Dvadesetogodišnji mladić pronađen je večeras mrtav u blizini napuštenog silosa nekadašnje fabrike stočne hrane u Brčkom.

Policija Brčko distrikta BiH pod nadzorom dežurnog tužioca obavlja uviđaj na licu mjesta.

Iz Policije Brčko distrikta BiH potvrđeno je da se radi o mladiću čiji je nestanak prijavljen ranije tokom dana.

-  Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je u 14.50 prijavljen nestanak muškog lica rođenog 2005. godine. Policijski službenici su, postupajući po navedenoj prijavi, preduzeli radnje traganja za navedenim licem, te u blizini silosa u Brčkom pronašli beživotno tijelo muškarca i utvrdili da se radi o licu čiji je nestanak prijavljen. Trenutno se utvrđuju sve okolnosti događaja – izjavila je Dževida Hukićević, portparol Policije Brčko distrikta, prenosi BN TV.

Za sada nije poznato da li se radi o nesreći, samoubistvu ili eventualnom krivičnom djelu.

Više informacija očekuje se nakon završetka istrage i nalaza obdukcije, koja će biti obavljena u gradskoj mrtvačnici gdje je tijelo prevezeno.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica vezanih za ovaj tragični događaj.

# MLADIĆ
# TIJELO
# BRČKO
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