Teška nesreća u Hadžićima: Pješak poginuo, saobraćaj obustavljen

Jutros oko 06.20 sati na magistralnom pravcu M-17, u mjestu Donji Hadžići, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je poginuo pješak, potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a KS.

- Pješak (1951) je od zadobijenih povreda podlegao na mjestu nesreće, čiju je smrt konstatovao ljekar Hitne pomoći. Vozač koji je upravljao motornim vozilom je ostao na mjestu događaja.

Obaviješten je dežurni tužilac KTKS, a policijski službenici su na terenu - kazala je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Saobraćaj na ovom dijelu puta je potpunosti obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.