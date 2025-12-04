Muškarac koji je uhapšen u Bijeljini zbog pedofilije je profesor u srednjoj školi

U Bijeljini je jučer uhapšen Banjalučanin M.S. zbog pedofilije, a prema novim informacijama, profesor je u srednjoj školi u Laktašima.

On je jutros sproveden u Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, gdje će ga ispitati postupajući tužilac, koji će potom odlučiti o eventualnom prijedlogu za pritvor, saznaje Srpskainfo.

Uhapšen je jučer u nastavku akcije “Karika” na području Bijeljine, nakon što je došao na dogovoreni sastanak sa maloljetnom žrtvom, gdje su ga, umjesto žrtve, dočekali policijski službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP RS.

Iz MUP RS ranije su saopštili da se navedeni muškarac sumnjiči da je u prethodnom vremenskom periodu koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju stupao u kontakt sa djecom, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način, šaljući fotografije i video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

- Od djeteta je tražio da se fotografiše na seksualno eksplicitan način i sačini video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem, te da mu se takve fotografije i video snimci pošalju, nakon čega je kroz navedenu komunikaciju uporno dogovarao sastanak radi vršenja obljube ili sa njom izjednačene polne radnje, a na koji sastanak je došao 3. decembra, kada je i uhapšen – navedeno je juče iz MUP RS.

Navedeni muškarac se sumnjiči da je počinio krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i krivično djelo upoznavanje djece sa pornografijom.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.