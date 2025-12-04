Ukinuta presuda Samiru Novaliji za ubistvo sarajevskog zlatara

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo je presudu Samiru Novaliji za ubistvo nakon prihvatanja žalbe odbrane i predmet vratio Kantonalnom sudu Sarajevo na ponovno suđenje, saznaje „Dnevni avaz“.

Novaliji se na teret stavlja krivično djelo ubistvo sarajevskog zlatara Esada Šatare (76), koje se desilo 18. avgusta 2023. godine u njegovom stanu u ulici Čemerlina, na području općine Stari Grad Sarajevo.

Propust Suda

Kantonalni sud u Sarajevu, 8. aprila 2025. godine, izrekao je prvostepenu presudu kojom je Samir Novalija osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina zbog ubistva. Novalijin advokat Izet Baždarević uložio je žalbu na tu presudu.

Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio Novalijin advokat Izet Baždarević, Vrhovni sud FBiH je prihvatio sve žalbene navode i vratio predmet Kantonalnom sudu na ponovno suđenje.

- Vraćeno je na ponovni postupak i bit će ponovno suđenje. Presuda je ukinuta jer Sud u prethodnom postupku nije utvrdio na koji način je lišen života Šatara, ko je pucao i s koje udaljenosti, iz kojeg vatrenog oružja. Sve je navedeno u žalbi. Sve je na Vijeću što je napravio prvostepeni Sud propust. Nađene su čestice tamo na trećoj osobi koja je bila, također biološki tragovi na odjeći. Nije sporno da je treća osoba bila prisutna. Nikada nisam vidio da je Sud olako prešao preko relevantnih činjenica – rekao je Baždarević za naš medij.

Novalija se nalazi u Kazneno-popravnom zavodu u Zenici i, iako je ukinuta prvostepena presuda, njemu je za naredna dva mjeseca produžena mjera pritvora, navodi advokat. Ko je lišio života Šataru, nije utvrđeno.

Krivična djela

Vrhovni sud FBiH donio je presudu, gdje je, između ostalog, navedeno u dokumentu da žalba branitelja optuženog Samira Novalije u odnosu na tačku 2. izreke presude Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je oglašen krivim za krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239. stav 3. Krivičnog zakona FBiH i za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, odbija se kao neosnovana, pa se u tom dijelu prvostepena presuda potvrđuje i optuženi za to krivično djelo osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, u koju mu se, na temelju člana 57. KZ FBiH uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru od 12. marta 2024. godine do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, te se na temelju člana 239. stav 4. Krivičnog zakona FBiH od optuženog Novalije oduzima jedna PVC kesica sa sadržajem bijele praškaste materije neto mase 4,0007 grama za koju je utvrđeno da sadrži psihoaktivne supstance, oduzeti po Potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta MUP-a ZDK, PU II, PS Visoko, od 21. avgusta 2023. godine.