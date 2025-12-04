KRIK: Skaj otkriva vezu balkanskih švercera kokainom sa porodičnom firmom predsjednika Ekvadora i "Bonita" bananama

- Siguran sam da nigdje u tužilačkim i sudskim dokumentima na koja se pozivate ne postoji nesporan dokaz da je Darko Šarić povezan sa bilo kojom osobom koju pominjete, a pošiljke da i ne pominjem - rekao je Katančević.

Šarićev advokat Dalibor Katančević kaže za KRIK i OCCRP da je Šarićeva ćelija pretražena bezbroj puta i nikada nije pronađen "skaj".

On je, kako tvrdi tužilaštvo, kriminalnim poslovima rukovodio iz super obezbijeđenog pritvora u Beogradu - zahvaljujući "skaj" telefonu koji je imao. On je ovo negirao na sudu.

Šariću, koji je u Srbiji pravosnažno osuđen za šverc oko šest tona kokaina, i dalje se sudi za više krivičnih djela među kojima su organizovanje ubistava kriminalnih suparnika - vođa škaljarskog klana - u Grčkoj 2020, kao i planiranje ubistva svjedoka saradnika.

Dokumenta do kojih su novinari došli otkrivaju još jednu stvar – u ovom poslu učestvovali su i saradnici narko-bosa Darka Šarića. Drogu koju su Đorđević i ekipa slali u kontejnerima firme "Noboa", u slučajevima kada je završila u Hrvatskoj preuzimala je grupa na čelu sa Šarićevim saradnikom Petrom Ćosićem zvanim Šarac. Ćosiću se zbog ovoga sudi u Hrvatskoj.

Nije poznato na koji način su Đorđević i njegovi saradnici obezbijedili ovakav privilegovan odnos sa firmom "Noboa Trejding", ali da je taj odnos postojao potvrđuju i drugi dokazi koje su novinari prikupili - podaci o pomorskim isporukama i izvozu robe, potvrdili su da su isporuke kokaina o kojima su se Đorđević i saradnici dopisivali bile skrivene upravo u pošiljkama banana "Bonita".

U spisima hrvatskog tužilaštva nije navedeno ko su tačno osobe koje se dopisuju, već samo njihovi brojevi na "skaju". Novinari KRIK-a su, međutim, u dokumentima iz druge istrage u Srbiji otkrili da je jedan od sagovornika Nikola Đorđević, optužen u velikom slučaju poznatom kao "Balkanski kartel". Đorđević je u bjekstvu.

Iako se u Ekvadoru, tokom izborne kampanje, govorilo o tome da je kokain švercovan u kontejnerima kompanije "Noboa", do sada nije otkriveno tačno koje kriminalne grupe to rade. Novinarsko istraživanje je utvrdilo da su to upravo članovi ozloglašenog balkanskog kriminalnog sindikata.

"Noboa Trejding", međutim, nije obična kompanija. Osim što je vlasnica čuvenog brenda banana "bonita" i jedan od najvećih izvoznika ovog voća iz Ekvadora, još jedna stvar je čini posebnom - dio je poslovnog carstva kojim upravlja porodica predsjednika Ekvadora Danijela Noboe.

- Niko osim nas ne može ubacivati kokain u kontejnere ‘Noboa’ - navedena je poruka sa "skaja" u spisima hrvatskog tužilaštva do kojih su došli novinari KRIK-a i OCCRP-ja . Poruka ukazuje da su postojale ozbiljne veze između narko-švercera i ove firme iz Ekvadora.

U februaru 2021. dvojica balkanskih trgovaca drogom razmijenili su poruke preko aplikacije "skaj" u kojima su se hvalili da imaju ekskluzivno pravo da kokain švercuju u kontejnerima ekvadorske kompanije "Noboa Trejding".

Osim veze sa kompanijom porodice ekvadorskog predsjednika, novi dokazi do kojih su došli novinari pružaju uvid i u do sada nepoznate detalje o saradnji između različitih kriminalnih grupa koje krijumčare kokain u Evropu.

- Skaj poruka sama po sebi ne dokazuje umiješanost rukovodstva kompanije, ali snažno ukazuje na to da je neko ko ima kontrolu nad procesom punjenja kontejnera saučesnik - kazala je.

Ana Serđi, stručnjakinja za organizovani kriminal i profesorka sociologije na Univerzitetu u Bolonji kaže za OCCRP da konverzacija na "skaju" ukazuje na jasnu vezu švercera droge i zaposlenih u kompaniji pod kontrolom porodice "Noboa".

Balkanski kartel

"Balkanski kartel" je jedno od bitnijih suđenja u Srbiji koje je zasnovano na dokazima sa aplikacije "skaj". U ovom postupku optuženi su članovi nekoliko kriminalnih grupa koje su sarađivale u švercu droge - između ostalog pripadnici crnogorskog kavačkog klana, ali i dio ekipe Zorana Jakšića, jednog od šefova čuvene grupe Amerika.

Iz dokumenata iz istrage nije jasno u kojoj mjeri su ove kriminalne grupe međusobno povezane, pa čak ni koji optuženi pripadaju kojoj grupi, ali tužilaštvo tvrdi da su svi zajedno učestvovali u krijumčarenju oko sedam tona kokaina u Evropu 2019. i 2020. godine.

Nikola Đorđević, koji se na "skaju" dopisivao o tome kako ima proseban odnos sa firmom "Noboa Trejding", optužen je u upravo slučaju "Balkanski kartel". On je, međutim, izbjegao hapšenje 2023. i sudi mu se u odsustvu. Za njim je raspisana međunarodna potjernica.

Razmjenjivali detalje

Navode Đorđevića i njegovog saradnika o privilegovanom odnosu sa firmom porodice predsjednika Ekvadora potvrđuju i drugi dokazi koje su prikupili novinari.

Šverceri su na "skaju" organizovali tri isporuke kokaina u Hrvatsku i o njima razmjenjivali detalje poput naziva brodova i datuma njihovog isplovljavanja, kao i brojeva kontejnera u koje su ga pakovali. Zvanični podaci o plovidbi, isporukama i izvozu robe firme Noboa iz Ekvadora koje su novinari prikupili poklopili su se sa informacijama sa "skaja". Novinari su na taj način potvrdili da je kokain u svakom od tri slučaja o kojima su šverceri pričali bio skriven u pošiljkama banana "Bonita".

U ove tri isporuke tokom tri mjeseca, krajem 2020. i početkom 2021. godine, ukupno je stiglo 535 kilograma kokaina čija je vrijednost na ulici bila 26 miliona eura. Policija je uspjela da zaplijeni manji dio – oko 60 kilograma.

Dokumenta iz istrage pokazuju da su sve tri pošiljke krenule iz ekvadorske luke Gvajakil brodom MSC Mirella pod liberijskom zastavom, a kasnije prebačene na druge brodove.

Dešavalo se da kriminalna grupa izgubi tovar droge, a u tim slučajevima su u pomoć uskakali pripadnici drugih klanova da kokain "spasu" i predaju ga vlasnicima - zadržavajući dio za sebe, pokazuju papiri.

Šarićeva ekipa

Četiri dana nakon dopisivanja Đorđevića i njegovog saradnika na "skaju" u februaru 2021, u hrvatsku luku Rijeka stigla je jedna od pošiljki "Bonita" banana. Uz njih je, kako je utvrdilo tužilštvo, u kontejnerima bila skrivena i ilegalna roba – čak 430 kilograma kokaina.

Droga je zalutala u ovu luku, prema podacima iz istrage tamošnjeg tužilaštva, i zbog toga je u podzemlju bila otvorena ponuda za njeno izvlačenje iz kontejnera - za ovaj posao nudila se čak polovina ilegalnog tovara.

Za "vađenje" je, između ostalih, bila zainteresovana i ekipa iz Hrvatske koju je vodio Petar Ćosić zvani Šarac, vidi se iz dokumenta.

On je, kako se vidi iz "skaj" poruka, švercovao svoj kokain, ali je iz brodskih kontejnera "vadio" i drogu za druge grupe i ovu uslugu naplaćivao. Od spasavanja ovih 430 kilograma kokaina je, međutim, odustao, pošto se za ovu drogu pročulo u kriminalnim krugovima i posao je bio previše rizičan, navodi tužilaštvo.

Bila je ovo samo jedna od pošiljki kokaina koja je stigla u Hrvatsku u kontejnerima porodične firme predsjednika Ekvadora, a za koju je Ćosić bio zainteresovan, pokazuju dokumenta iz istrage.

Preostale dvije - od 45 i 60 kilograma - takođe je pokušao da preuzme, ali je bio polovično uspješan pošto je veći tovar zaplijenila policija. U vrijeme kada su ove pošiljke stigle u Hrvatsku, firmom "Noboa Trejding" upravljao je rođak predsjednika – Roberto Horhe Ponce Noboa.

Nelegalni poslovi

Ćosić je u Hrvatskoj optužen za šverc kokaina i ubistvo nekadašnjeg saradnika Milovana Milovca Cigle, likvidiranog upravo u Ekvadoru.

Ćosićeve poruke sa "skaja", koje su ključni dokaz u postupku protiv njega, otkrivaju da je primao naređenja od mnogo moćnije osobe iz podzemlja – narko-bosa Darka Šarića, pokazuje analiza dokumenta iz istrage u Hrvatskoj i postupka protiv Šarića u Srbiji.

Šariću, koji je pravosnažno osuđen za međunarodni šverc gotovo šest tona kokaina, trenutno se sudi u nekoliko slučajeva: za pranje novca, diskreditovanje i planiranje ubistva svjedoka saradnika, organizovanje likvidacija kriminalnih suparnika iz škaljarskog klana.

Posljednja djela je, kako tvrdi tužilaštvo, vršio dok je bio u pritvoru. Koristeći nekoliko "skaj" telefona, kako piše u optužnici, Šarić je nastavio da vodi nelegalne poslove i svojim saradnicima izdavao naređenja. On je ovo negirao na sudu.

Šverc kokaina u kontejnerima firme "Noboa Trejding" u Ekvadoru je tema u tamošnjoj javnosti već neko vrijeme, ali dokumenta iz istrage u Hrvatskoj otkrivaju da se to dešavalo u većoj mjeri nego što je bilo poznato.

Kokain u bananama

- Istražite Noboa Trejding, gdje se droga izvozi u kutijama za banane iz kompanije gospodina Danijela Noboe u Hrvatsku i Italiju - rekla je ove godine predstavnica opozicije Luisa Gonzalez. Ona je više puta tokom predsjedničke debate govorila o vezama Noboine firme i šverca kokaina.

Gonzales je reagovala pošto je kolumbijski magazin Raya objavio da je tamošnja policija, u periodu od 2020. do 2022, zaplijenila gotovo 700 kilograma kokaina iz tri kontejnera sa bananama kompanije "Noboa Trejding" u luci Gvajakil.

Iako je osoba koju je Noboa angažovala da vrši provjere da li na brodu ima droge najmanje četiri puta bila predmet istrage, nikada nije krivično gonjena.

Predsjednik Noboa isticao je da kompanija "Noboa Trejding" sarađuje sa policijom kada se utvrdi šverc kokaina, ali je negirao ličnu povezanost sa poslovanjem ove kompanije.

- Ja nisam vlasnik, ali članovi moje porodice su u toj kompaniji - rekao je.

Novinari OCCRP-ja i KRIK-a su, međutim, na osnovu dokumenata iz projekta "Pandora papira" iz 2015. godine, otkrili da je predsjednik u jednom trenutku bio suvlasnik firme koja ima većinski udio u Noboa Trejding.

Ekvador je, prema riječima tamošnjeg ombudsmana, jedan od ključnih izvoznika kokaina – čak 70 procenata droge koja se konzumira u Evropi izvozi se iz ove zemlje, prema izvještaju Dojče velea.

Glavne destincije su i dalje luke u Belgiji, Holandiji i Španiji, ali pojačane kontrole u njima dovele su to toga da krijumčari koriste manje luke, u kojima su kontrole labavije – poput onih u Hrvatskoj.

Kompanija Noboa je, u periodu od 2014. do 2024. godine, u Hrvatsku izvezla oko 160 miliona eura voća.

Jedan od tovara voća u kojem se nalazio sakriven kokain završio je 2021. i u skladištu kompanije "Firgo Bonsai", u vlasništvu bivše gradonačelnice Metkovića i hrvatske političarke Katarine Taslak.

-"Frigo Bonsai" i njena direktorica Katarina Taslak nisu na bilo koji način povezani s akcijom zaplijene 73 kilograma kokaina u skladištu (…) Njeno skladište zloupotrebljeno je u svrhu kriminalnih radnji - izjavili su tada za medije advokati ove firme.

- Što više robe šaljete u taj region, veća je verovatnoća da će kontejneri biti kontaminirani - rekao je za OCCRP Brus Goldberg, bivši agent američke agencije za suzbijanje droga DEA koji je radio u Ekvadoru.

A Ekvador banane šalje svuda.