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NASTAVLJENO SUĐENJE

Amila Gadžun, majka preminule Džene, za "Avaz": Ne daju nam da budemo u sudnici, izbace nas k'o cuke

Mi smo ispred bili, tako da detalje ne znam, ali kako sam čula, stupili su u kontakt sa vještakom, rekla nam je Gadžun

Amila Gadžun: Ne daju nam da budemo u sudnici. Avaz

Piše: Amila Ovčina

4.12.2025

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je nastavljeno suđenje u predmetu „Džena Gadžun“ u kojem se zbog smrti djevojčice terete doktori Suad Rožajac, Nina Jovanović i Jasmina Halimić.

Na današnjem ročištu konačno je uspostavljena veza, putem web linka iz Višeg suda u Beogradu, pristupila je vještakinja doktorica sudske medicine Tatjana Atanasijević.

Kako je za portal „Avaza“ izjavila Amila Gadžun, majka preminule Džene, nisu joj dali da prisustvuje slušanju ročišta.

- Nama nisu dali da budemo unutra. Mi smo ispred bili, tako da detalje ne znam, ali kako sam čula, stupili su u kontakt sa vještakom. Svaki put advokat od doktorice Nine protivi se prisustvovanju, jer ćemo biti svjedoci, pa nam ne daju prisustvovati. Naravno da nam to smeta. Izbace nas isto cuke napolje, nit znamo šta se dešava, nit možemo pratiti – rekla nam je Gadžun.

Vještakinja je, između ostalog, danas izjavila kako je na kraju operacije djevojčice Džene došlo do neočekivanog zastoja srca, ali je pomenula i da je došlo do hipoksije. Hipoksija je stanje smanjene količine kisika u ćelijama i tkivu što uzrokuje poremećaj u funkcioniranju organa, sistema i ćelija.

# AMILA GADŽUN
# DŽENA GADŽUN
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