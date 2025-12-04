Amila Gadžun, majka preminule Džene, za "Avaz": Ne daju nam da budemo u sudnici, izbace nas k'o cuke

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je nastavljeno suđenje u predmetu „Džena Gadžun“ u kojem se zbog smrti djevojčice terete doktori Suad Rožajac, Nina Jovanović i Jasmina Halimić.

Na današnjem ročištu konačno je uspostavljena veza, putem web linka iz Višeg suda u Beogradu, pristupila je vještakinja doktorica sudske medicine Tatjana Atanasijević.

Kako je za portal „Avaza“ izjavila Amila Gadžun, majka preminule Džene, nisu joj dali da prisustvuje slušanju ročišta.

- Nama nisu dali da budemo unutra. Mi smo ispred bili, tako da detalje ne znam, ali kako sam čula, stupili su u kontakt sa vještakom. Svaki put advokat od doktorice Nine protivi se prisustvovanju, jer ćemo biti svjedoci, pa nam ne daju prisustvovati. Naravno da nam to smeta. Izbace nas isto cuke napolje, nit znamo šta se dešava, nit možemo pratiti – rekla nam je Gadžun.