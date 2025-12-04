Zmaj od Šipova ponovo uhapšen nakon filmske potjere

Ilija Grahovac poznatiji kao Zmaj od Šipova ponovo je uhapšen, saznaje Srpskainfo.

Ilija Grahovac je uhapšen nakon filmske potjere.

– Prvo su ga zaustavili tokom rutinske kontrole u saobraćaju, ali je onda uslijedio verbalni napad na policajce i vrijeđanje. Nakon što je odbio dati dokumenta Grahovac je nastavio voziti. U nekoliko navrata policija je pod rotacijom pokušala zaustaviti bjegunca- ispričao je izvor Srpskainfo.

Na kraju se potjera završila kod kuće Grahovca, gdje je uhapšen.

Tužilaštvo je slučaj kvalifikovalo kao narušavanje reda i mira i Grahovcu će biti uručena prekršajna prijava.