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VRIJEĐAO POLICAJCE

Zmaj od Šipova ponovo uhapšen nakon filmske potjere

Tužilaštvo je slučaj kvalifikovalo kao narušavanje reda i mira i Grahovcu će biti uručena prekršajna prijava

Zmaj od Šipova. Screenshot

S. S.

4.12.2025

Ilija Grahovac poznatiji kao Zmaj od Šipova ponovo je uhapšen, saznaje Srpskainfo.

Ilija Grahovac je uhapšen nakon filmske potjere.

– Prvo su ga zaustavili tokom rutinske kontrole u saobraćaju, ali je onda uslijedio verbalni napad na policajce i vrijeđanje. Nakon što je odbio dati dokumenta Grahovac je nastavio voziti. U nekoliko navrata policija je pod rotacijom pokušala zaustaviti bjegunca- ispričao je izvor Srpskainfo.

Na kraju se potjera završila kod kuće Grahovca, gdje je uhapšen.

Tužilaštvo je slučaj kvalifikovalo kao narušavanje reda i mira i Grahovcu će biti uručena prekršajna prijava.

# ZMAJ OD ŠIPOVA
# ILIJA GRAHOVAC
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