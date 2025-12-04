Smrt Alme Ćosović: Ramić optužen za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Dušana Ramića zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, kao i krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga. Prema navodima tužilaštva, događaj se odigrao između 7. i 8. juna 2025. godine u porodičnoj kući u opštini Danilovgrad, gdje je Ramić teško povrijedio svoju partnericu Almu Vuković, rođenu Ćosović, koja je kasnije preminula.

U optužnici se navodi da je okrivljeni žrtvi omogućio konzumiranje droge, nakon čega je, u prisustvu djeteta, fizički nasrnuo na nju.

- On je tada žrtvu uhvatio u predjelu vrata, zatim je odgurnuo i zadao joj više udaraca, usljed čega je zadobila teške povrede, od kojih je 3. avgusta 2025. godine, u Kliničkom centru Crne Gore, preminula - saopštili su iz VDT-a Podgorica.

Više državno tužilaštvo navodi da prikupljeni dokazi ukazuju na to da je nasilje imalo direktne posljedice po zdravlje žrtve.