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SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Tragedija u Brčkom: Pješak preminuo nakon što su ga udarila dva automobila

Uprkos svim naporima medicinskog osoblja, povrede su bile preteške i pješak je preminuo

Mjesto nesreće. INFO Poskok' Brčko

M. Až.

4.12.2025

U Brčkom je večeras došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je stradao pješak. Prema prvim informacijama sa terena, na pješaka je najprije naletjelo jedno vozilo, a zatim je preko njega prešlo i drugo.

Na mjesto nesreće odmah su stigli pripadnici Hitne pomoći i policije. Pješak je hitno transportovan u UKC Tuzla, gdje su ljekari pokušali stabilizirati njegovo teško narušeno zdravstveno stanje. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja, povrede su bile preteške i pješak je preminuo.

Policija Brčko distrikta osigurala je mjesto događaja i postavila saobraćajnu traku, dok je uviđaj u toku.

Nadležni trenutno utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ove  nesreće, uključujući kretanje oba vozila i ponašanje učesnika u saobraćaju u trenutku udara.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# UKC TUZLA
# BRČKO
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