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NALOŽENA OBDUKCIJA TIJELA

Poznat identitet mladića čije je beživotno tijelo pronađeno kod silosa

Iz Policije Brčko distrikta navode da su u toku intenzivne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja

Emil Hajdić. Društvene mreže

M. Až.

4.12.2025

U blizini silosa u Brčkom jutros je pronađeno beživotno tijelo mlađeg muškarca, za kojeg je naknadno potvrđeno da je riječ o osobi čiji je nestanak ranije prijavljen Policiji Brčko distrikta BiH.

Nestanak mladića rođenog 2005. godine prijavljen je jučer poslijepodne, a policijski službenici su odmah po zaprimanju prijave započeli potragu. Iz Policije Brčko distrikta navode da su u toku intenzivne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Emil Hajdić. Društvene mreže

Dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH naredio je obdukciju tijela, koja bi trebala rasvijetliti tačan uzrok smrti.

U međuvremenu je potvrđen i identitet stradalog mladića. Radi se o Emilu Hajdiću iz Brčkog. Njegovo tijelo prevezeno je u gradsku mrtvačnicu, gdje će biti obavljena obdukcija.

Porodica i prijatelji oprostit će se od Emila sutra, u petak 5. decembra 2025. godine. Dženaza će se klanjati poslije ikindije namaza, u 13:55 sati, ispred džamije na Ivicima, a ukop će se obaviti na gradskom mezarju Meraje u Brčkom.

# MLADIĆ
# TIJELO
# BRČKO
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