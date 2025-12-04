Poznat identitet mladića čije je beživotno tijelo pronađeno kod silosa

U blizini silosa u Brčkom jutros je pronađeno beživotno tijelo mlađeg muškarca, za kojeg je naknadno potvrđeno da je riječ o osobi čiji je nestanak ranije prijavljen Policiji Brčko distrikta BiH.
Nestanak mladića rođenog 2005. godine prijavljen je jučer poslijepodne, a policijski službenici su odmah po zaprimanju prijave započeli potragu. Iz Policije Brčko distrikta navode da su u toku intenzivne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.
Dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH naredio je obdukciju tijela, koja bi trebala rasvijetliti tačan uzrok smrti.
U međuvremenu je potvrđen i identitet stradalog mladića. Radi se o Emilu Hajdiću iz Brčkog. Njegovo tijelo prevezeno je u gradsku mrtvačnicu, gdje će biti obavljena obdukcija.
Porodica i prijatelji oprostit će se od Emila sutra, u petak 5. decembra 2025. godine. Dženaza će se klanjati poslije ikindije namaza, u 13:55 sati, ispred džamije na Ivicima, a ukop će se obaviti na gradskom mezarju Meraje u Brčkom.