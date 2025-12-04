Poznat identitet mladića čije je beživotno tijelo pronađeno kod silosa

U blizini silosa u Brčkom jutros je pronađeno beživotno tijelo mlađeg muškarca, za kojeg je naknadno potvrđeno da je riječ o osobi čiji je nestanak ranije prijavljen Policiji Brčko distrikta BiH.

Nestanak mladića rođenog 2005. godine prijavljen je jučer poslijepodne, a policijski službenici su odmah po zaprimanju prijave započeli potragu. Iz Policije Brčko distrikta navode da su u toku intenzivne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja.