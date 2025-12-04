Muškarac pucao u nevjenčanu suprugu i njenu sestru, obje životno ugrožene

U četvrtak je u naselju Sitnice u Hrvatskoj došlo do pucnjave iz vatrenog oružja.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Emeđimurje, muškarac je u svojoj kući upucao nevjenčanu suprugu, dok je njenu sestru ranio na ulici.

Obje povrijeđene žene su u kritičnom stanju i bore se za život.

Policija i hitna pomoć odmah su izašli na teren kako bi pružili medicinsku pomoć i osigurali mjesto događaja.

Uviđaj na licu mjesta sprovodi Policijska uprava Međimurska, a okolnosti ovog tragičnog događaja još se utvrđuju.