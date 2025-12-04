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U KRITIČNOM STANJU

Muškarac pucao u nevjenčanu suprugu i njenu sestru, obje životno ugrožene

Policija i hitna pomoć odmah su izašli na teren kako bi pružili medicinsku pomoć i osigurali mjesto događaja

Policija izašla ne teren. MUP RH (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

4.12.2025

U četvrtak je u naselju Sitnice u Hrvatskoj došlo do pucnjave iz vatrenog oružja.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi Emeđimurje, muškarac je u svojoj kući upucao nevjenčanu suprugu, dok je njenu sestru ranio na ulici.

Obje povrijeđene žene su u kritičnom stanju i bore se za život.

Policija i hitna pomoć odmah su izašli na teren kako bi pružili medicinsku pomoć i osigurali mjesto događaja.

Uviđaj na licu mjesta sprovodi Policijska uprava Međimurska, a okolnosti ovog tragičnog događaja još se utvrđuju.

# PUCNJAVA
# HRVATSKA
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