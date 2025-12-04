Kombi završio u rijeci Bosni, šlep služba ga izvukla

U Semizovcu je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je kombi vozilo završilo u rijeci Bosni.

Na fotografijama se vidi da je kombi završio u rijeci, pri čemu je pretrpio znatnu materijalnu štetu.

U večernjim satima vozilo je iz rijeke izvučena šlep službom, koja je kazala da je ovo bila jedna od težih intervencija.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za portal "Avaza" su kazali da trenutno nemaju prijavu ove nesreće, što upućuje na to da u incidentu nije bilo povrijeđenih.