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BANJA LUKA

Više povrijeđenih u teškoj nesreći: Automobil smrskan

Ekipa Hitne pomoći prevezla povrijeđene osobe u bolnicu, ali nije poznato koliko ih je

Mjesto nesreće. ATV / Milan Ilić

Dž. R.

5.12.2025

U banjalučkom naselju Česma sinoć se desila teška saobraćajna nesreća u kojoj je bilo povrijeđenih osoba, a na automobilu je stvorena velika materijalna šteta.

Do nesreće je došlo na mostu na nasipu, a kako navodi ATV, učestvovalo je jedno vozilo.

ATV piše da je ekipa Hitne pomoći prevezla povrijeđene osobe u bolnicu, ali da nije poznato koliko ih je.

Vozilo je vjerovatno udarilo u desnu ogradu mosta i od siline udara razbilo ogradu te se vratilo na kolovoz.

Iz PU Banja Luka rekli su nam da više informacija trenutno nije dostupno te će se o nesreći oglasiti tokom dana.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# BANJA LUKA
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