Više povrijeđenih u teškoj nesreći: Automobil smrskan

U banjalučkom naselju Česma sinoć se desila teška saobraćajna nesreća u kojoj je bilo povrijeđenih osoba, a na automobilu je stvorena velika materijalna šteta.

Do nesreće je došlo na mostu na nasipu, a kako navodi ATV, učestvovalo je jedno vozilo.

ATV piše da je ekipa Hitne pomoći prevezla povrijeđene osobe u bolnicu, ali da nije poznato koliko ih je.

Vozilo je vjerovatno udarilo u desnu ogradu mosta i od siline udara razbilo ogradu te se vratilo na kolovoz.

Iz PU Banja Luka rekli su nam da više informacija trenutno nije dostupno te će se o nesreći oglasiti tokom dana.