U saobraćajnoj nesreći u Brčkom preminuo nekadašnji član Vlade Brčko Distrikta BiH Sabrija Jašarević

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć u brčanskom naselju Broduša preminuo je Sabrija Jašarević, bivši šef Odjela za javne poslove u Vladi Brčko Distrikta BiH.

Sabrija Jašarević je bio dugogodišnji kadar SBB-a, a osim u lokalnim organima, bio je dio i Suda časti SBB-a.

On je stradao kao pješak, a vozač koji ga je udario je pobjegao s lica mjesta, no brzo nakon toga je uhapšen.

Prošle godine je na istom mjestu stradao Samir Karalić, koji je prodavao voće pored puta.

- Policija Brčko distrikta BiH je dana 04.12.2025. godine u 18.24 sati zaprimila prijavu o saobraćajnoj nezgodi u ulici Sarajevska, u kojoj je povrijeđen pješak, te je na lice mjesta upućeno vozilo Službe hitne medicinske pomoći. Odmah nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta i utvrdili da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva motorna vozila i pješak, koji je vozilom Službe hitne medicinske pomoći prevezen u Bolnicu, gdje je preminuo. Na licu mjesta je, pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH, izvršen uviđaj i preduzimaju se mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s navedenim događajem. Tokom dosadašnje istrage slobode je lišeno jedno lice, od ranije poznato Policiji po vršenju krivičnih djela i višestruki povratnik u vršenju teških saobraćajnih prekršaja. Trenutno se vrši kriminalistička obrada i preduzimaju druge hitne istražne radnje, nakon čega će biti moguće saopćiti više informacija - izjavila je Dževida Hukičević, portparolka Policije Brčko distrikta.