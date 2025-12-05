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DRAMA U STAROM GRADU

"Avaz" na licu mjesta: Pucnjava se desila u blizini džamije prije džume, ranjen Inajetović

Na licu mjesta se veliki broj pripadnika policije

Pucnjava u Starom Gradu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
S. S.

5.12.2025

U pucnjavi u Starom Gradu ranjen je Almer Inajetović, objavio je prvi portal "Avaza".

Kako javlja "Avazov" reporter s lica mjesta, pucnjava se desila nedaleko od džamije na Mihrivodama, neposredno prije džuma namaza. Na licu mjesta se veliki broj pripadnika policije.

- Upotreba vatrenog oružja je prijavljena u ulici Vrbanjuša u 12 sati. Jedna osoba je zadobila povrede i nalazi se na KCUS-u. Obaviješten je tužilac KTKS, a policijski službenici su na terenu - rekla je za portal "Avaza" portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.

Inajetović je od ranije poznat policiji, hapšen je zbog lihvarstva i iznude, a na njeg je 2020. godine pucao Jasmin Hatić.

# PUCNJAVA
# STARI GRAD
# MUP KS
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