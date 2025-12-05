Jasmin Hatić se javio redakciji "Avaza": "Nemam ništa s pucnjavom na Almera Inajetovića"

Nakon što je portal "Avaza" objavio vijest da je u Sarajevu u Starom Gradu danas ranjen Almer Inajetović, od ranije poznat policiji kao akter tučnjava i pucnjava, redakciji "Avaza" javio se Jasmin Hatić.
OD RANIJE POZNAT POLICIJI
REAKCIJE
Bio sam u kući i iz medija sam saznao da je bila pucnjava. Nemam nikakve veze s tim, kazao je Hatić
Hatić: Nemam ništa s pucnjavom na Inajetovića. Avaz
Nakon što je portal "Avaza" objavio vijest da je u Sarajevu u Starom Gradu danas ranjen Almer Inajetović, od ranije poznat policiji kao akter tučnjava i pucnjava, redakciji "Avaza" javio se Jasmin Hatić.
Hatić se javio, kako kaže, jer je imao desetine poziva prijatelja i poznanika, koji znaju za njegov sukob s Inajetovićem, da demantuje bilo kakve glasine da on ima veze s današnjom pucnjavom.
- Bio sam u kući i iz medija sam saznao da je bila pucnjava. Nemam nikakve veze s tim. Imao sam brojne pozive i poruke prijatelja a i onih lažnih dušebrižnika, pa samo da poručim svima, da ja nemam s ovim krivičnim djelom ništa - kazao je Hatić za portal "Avaza".
Hatić i Inajetović su prije nekoliko godina bili akteri pucnjave u ulici Sarači u Sarajevu. Jasmin Hatić je pucao, a Inajetović se tada sakrio iza djevojke, koju je povukao ispred sebe.
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