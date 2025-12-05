Jasmin Hatić se javio redakciji "Avaza": "Nemam ništa s pucnjavom na Almera Inajetovića"

Nakon što je portal "Avaza" objavio vijest da je u Sarajevu u Starom Gradu danas ranjen Almer Inajetović, od ranije poznat policiji kao akter tučnjava i pucnjava, redakciji "Avaza" javio se Jasmin Hatić.

Hatić se javio, kako kaže, jer je imao desetine poziva prijatelja i poznanika, koji znaju za njegov sukob s Inajetovićem, da demantuje bilo kakve glasine da on ima veze s današnjom pucnjavom.



- Bio sam u kući i iz medija sam saznao da je bila pucnjava. Nemam nikakve veze s tim. Imao sam brojne pozive i poruke prijatelja a i onih lažnih dušebrižnika, pa samo da poručim svima, da ja nemam s ovim krivičnim djelom ništa - kazao je Hatić za portal "Avaza".