Fizički obračun učenika na Marijin Dvoru: Jedan tinejdžer povrijeđen

U sarajevskom naselju Marijin Dvor danas je došlo do tučnjave u kojoj je učestvovalo više maloljetnika, a jedan učenik je zadobio tjelesne povrede.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da su u tučnjavi učestvovali učenici Srednje škole metalskih zanimanja.

- Škola je u 11.45 sati prijavila da je tokom velikog odmora jedan učenik napadnut od strane više kolega iz iste škole.

Nakon što bude završena ljekarska obrada povrijeđenog učenika, bit će odlučeno koje će mjere biti poduzete prema učesnicima ovog događaja - saopćeno je iz MUP-a KS.