Optužnica za pokušaj ubistva: Pratila muškarca dva dana za 1.200 KM pa ga namamila u zasjedu

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Fuada Dizdarevića i Elmedine Idrizović Isaković zbog krivičnog djela pokušaj ubistva.

Optuženi se terete da su 7.augusta ove godine oko ponoći pokušali usmrtiti 57-godišnjeg muškarca u ulici Talirevića u Starom Gradu. Prema navodima iz optužnice, Elmedina Idrizović Isaković je za unaprijed dogovorenu novčanu nagradu, dva dana pratila kretanje oštećenog i o tome telefonski obavještavala optuženog Fuada Dizdarevića, svjesna da će on pucati na njega.

Kada je uočila da izlazi iz objekta u kojem radi, o tome je obavijestila Dizdarevića i nastavila ga pratiti. U ulici Talirevića, optuženi ga je dočekao i ispalio dva hica iz pištolja, nanijevši mu više lakih tjelesnih povreda. Nakon događaja, Idrizović Isaković je primila 1.200 KM za svoj doprinos u izvršenju krivičnog djela od optuženog Dizdarevića. Postupajaća tužiteljica je u optužnici predložila produženje pritvora optuženom. Tužilaštvo će u nastavku postupka dokazivati navode iz optužnice saslušanjem 13 svjedoka, četiri vještaka, te izvođenjem više od 100 materijalnih dokaza.