Počinje suđenje Armelu Zalihiću: Prijetio da će napravit masakr u džamiji u Konjicu za Bajram

Državni sud je za 11. decembar zakazao početak suđenja Armelu Zalihiću, koji je optužen da je putem društvene mreže TikTok prijetio počinjenjem terorističkog čina.

Zalihić se tereti, kako je ranije saopšteno iz Suda BiH, da je u namjeri da ozbiljno zastraši stanovništvo i destabilizira osnovne političke, ustavne i društvene strukture, u martu 2025. prijetio počinjenjem terorizma putem društvene mreže TikTok, na kojoj je objavio komentar prijetećeg sadržaja.

Navodi se i da je komentar dalje prenesen i od drugog korisnika društvene mreže TikTok širem krugu korisnika.