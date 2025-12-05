Počinje suđenje Armelu Zalihiću: Prijetio da će napravit masakr u džamiji u Konjicu za Bajram

Državni sud je za 11. decembar zakazao početak suđenja Armelu Zalihiću, koji je optužen da je putem društvene mreže TikTok prijetio počinjenjem terorističkog čina.
Zalihić se tereti, kako je ranije saopšteno iz Suda BiH, da je u namjeri da ozbiljno zastraši stanovništvo i destabilizira osnovne političke, ustavne i društvene strukture, u martu 2025. prijetio počinjenjem terorizma putem društvene mreže TikTok, na kojoj je objavio komentar prijetećeg sadržaja.
Navodi se i da je komentar dalje prenesen i od drugog korisnika društvene mreže TikTok širem krugu korisnika.
- Navedenim komentarom je prijetio izvršenjem terorističkog čina i to napad na život, fizički integritet i nanošenjem velike štete javnim objektima koji bi ugrozili ljudske živote - saopšteno je iz Suda BiH.
Ranije su iz Federalne uprave policije (FUP) saopštili da su pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona i Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, identifikovali lice A.Z. iz Konjica, koje je prijetilo da će za Bajram u džamiji u Konjicu napraviti masakr.
Zalihiću je, po prijedlogu Tužilaštva, nakon hapšenja određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva, uticanja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela, prenosi Detektor.