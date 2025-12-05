Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UŽAS U SUBOTICI

Tijelo dječaka pronađeno u automobilu: Slušao muziku u garaži, pa se ugušio?

Navodno je obično ostavljao vrata ili prozor odškrinute, ali je sinoć, zbog hladnoće, sve zatvorio i uključio grijanje u automobilu, navode izvori

MUP Srbije. Društvene mreže

M. Až.

5.12.2025

Tijelo 15-godišnjeg učenika Tehničke škole "Ivan Sarić" pronađeno je danas u automobilu u Subotici, bez znakova života.

Prema još nepotvrđenim informacijama koje kruže društvenim mrežama, dječak je navodno svake večeri provodio vrijeme u automobilu parkiranom u garaži, slušajući muziku, potvrđeno je za Telegraf.rs.

- Navodno je obično ostavljao vrata ili prozor odškrinute, ali je sinoć, zbog hladnoće, sve zatvorio i uključio grijanje u automobilu - navode izvori.

Uzrok smrti bit će utvrđen obdukcijom, ali se pretpostavlja da je vozilo cijelu noć radilo, a izdušni gasovi su ušli u kabinu kroz ventilacioni sistem, što je moglo dovesti do gušenja tinejdžera.

# SRBIJA
# DJEČAK
# SUBOTICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.