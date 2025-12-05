Tijelo dječaka pronađeno u automobilu: Slušao muziku u garaži, pa se ugušio?

Tijelo 15-godišnjeg učenika Tehničke škole "Ivan Sarić" pronađeno je danas u automobilu u Subotici, bez znakova života.

Prema još nepotvrđenim informacijama koje kruže društvenim mrežama, dječak je navodno svake večeri provodio vrijeme u automobilu parkiranom u garaži, slušajući muziku, potvrđeno je za Telegraf.rs.

- Navodno je obično ostavljao vrata ili prozor odškrinute, ali je sinoć, zbog hladnoće, sve zatvorio i uključio grijanje u automobilu - navode izvori.

Uzrok smrti bit će utvrđen obdukcijom, ali se pretpostavlja da je vozilo cijelu noć radilo, a izdušni gasovi su ušli u kabinu kroz ventilacioni sistem, što je moglo dovesti do gušenja tinejdžera.