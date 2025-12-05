Muškarac ubio sestru svoje nevjenčane supruge, a nju ranio: Rekao da ide po slatkiše, vratio se s puškom

U mjestu Sitnice u Međimurju sinoć je ubijena 28-godišnja majka troje djece, dok se njena 29-godišnja sestra bori za život nakon što ih je, prema navodima policije, iz vatrenog oružja napao 40-godišnji Josip Oršuš iz Piškorovca, nevjenčani suprug ubijene.

Osumnjičeni je u bijegu, a policija provodi intenzivnu potragu, uključujući i upotrebu dronova. Nezvanične informacije govore da je riječ o višestrukom počiniocu krivičnih djela, koji je navodno bio ljubomoran i partnericu optuživao za nevjeru.

Automobil kojim je pobjegao pronađen je u Sloveniji, zbog čega su se potrazi priključile i slovenske specijalne jedinice.

Prema iskazima mještana, tragediji je prethodila svađa u porodičnoj kući žrtve. Oršuš, koji ima kriminalni dosje, navodno je upravo jučer trebao početi izdržavati zatvorsku kaznu, prenosi Međimurski list. U kuću je stigao oko 21 sat i odmah započeo sukob s nevjenčanom partnericom.

Nakon verbalne rasprave, prevario je ukućane rekavši da ide do automobila po slatkiše. Umjesto toga, iz vozila je uzeo automatsku pušku za koju niko nije znao da je posjeduje. Vratio se u kuću, repetirao oružje i počeo tražiti partnericu.

Jedan od prisutnih muškaraca uspio je pobjeći i izvući Vanesinog brata, nakon čega je Oršuš otvorio vatru. Ispalio je ukupno četiri hica. Prema riječima svjedoka, Vanesa je pogođena u glavu te je preminula u bolnici od zadobijenih povreda ubrzo nakon pružanja prve pomoći, pišu Međimurske novine.

Njena sestra, nevjenčana partnerica napadača, teško je ranjena hicima u nogu i prsa. Mještani navode da su tek poslije nekoliko minuta shvatili da je i ona povrijeđena, jer su isprva mislili da se sklonila iz kuće. Prema njihovim riječima, ranjena žena je trudna te je hitno prevezena u bolnicu u Čakovcu, gdje se ljekari bore za njen život.

Mještani ističu da su porodični problemi postojali i ranije te da je Oršuš ranije bio u sukobu sa zakonom. Nakon napada pobjegao je žutim automobilom marke Opel Astra, krećući se prema glavnoj cesti.

U međuvremenu je raspisana potjernica za Josipom Oršušem. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović izjavio je da je osumnjičenik policiji od ranije dobro poznat te da se, prema