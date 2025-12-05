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SAZNAJE "AVAZ"

Nedim Hasić uhapšen zbog pucnjave u Sarajevu u kojoj je ranjen Admir Lekić

Hasić je uhapšen zbog pucnjave koja se dogodila prije godinu dana

Hasić i Lekić. Facebook

Piše: Amila Ovčina

5.12.2025

Nedim Hasić, koji je bio u bjekstvu, uhapšen je u Sarajevu, saznaje nezvanično portal "Avaza".

Prema dostupnim informacijama, Hasić je uhapšen zbog pucnjave koja se dogodila prije godinu dana, u kojoj je ranjen Admir Lekić

Nakon incidenta se skrivao, a policija ga je privela u ulici u kojoj je navodno boravio.

Hasić je i ranije bio poznat policijskim organima.

# PUCNJAVA
# NEDIM HASIĆ
# SARAJEVO
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