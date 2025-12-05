Nedim Hasić uhapšen zbog pucnjave u Sarajevu u kojoj je ranjen Admir Lekić

Nedim Hasić, koji je bio u bjekstvu, uhapšen je u Sarajevu, saznaje nezvanično portal "Avaza".
Prema dostupnim informacijama, Hasić je uhapšen zbog pucnjave koja se dogodila prije godinu dana, u kojoj je ranjen Admir Lekić
SAZNAJE "AVAZ"
Hasić je uhapšen zbog pucnjave koja se dogodila prije godinu dana
Hasić i Lekić. Facebook
Nedim Hasić, koji je bio u bjekstvu, uhapšen je u Sarajevu, saznaje nezvanično portal "Avaza".
Prema dostupnim informacijama, Hasić je uhapšen zbog pucnjave koja se dogodila prije godinu dana, u kojoj je ranjen Admir Lekić
Nakon incidenta se skrivao, a policija ga je privela u ulici u kojoj je navodno boravio.
Hasić je i ranije bio poznat policijskim organima.
UGROŽAVANJE SIGURNOSTI