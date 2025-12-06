Žena preminula u stanu, policija pronašla i povrijeđenog muškarca

Policijski službenici, javljaju iz PU Primorsko- goranske, jutros su oko 8 sati, postupajući po dojavi, na stubištu zgrade na području Trga Republike Hrvatske u Rijeci zatekli teško povrijeđenu žensku osobu koja je davala znakove života.

Odmah joj je odmah pružena ljekarska pomoć, ali uprkos pokušaju reanimacije, preminula je, piše večernji.hr.

U stanu je pronađen i muškarac s povredom vrata, koji se dovodi u vezu s počinjenjem navedenog krivičnog djela te koji je zbrinut i pod nadzorom policijskih službenika. U toku je provođenje uviđaja, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica ovog događaja.