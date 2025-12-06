U kući u Srbiji pronađena tijela porodice iz BiH, evo šta je komšija ispričao

U porodičnoj kući u Čačku gdje je došlo do jezivog zločina pronađena su tri tijela, prema prvim informacijama to su tijela oca, majke i sina.
Nije poznato za sada da li je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo ili trostruko ubistvo. O nastradalima komšije imaju samo riječi hvale.
- Oni su došli iz Bosne i Hercegovine, divni, vrijedni i pošteni ljudi. Nisu tu živjeli sve vrijeme nego su dolazili s vremena na vrijeme. Koliko znamo sin im je živio u inostranstvu. Niko nikad sa njima nije imao nijedan problem, ovo je baš tragedija – kaže jedan od komšija, prenosi Srpskainfo.
Na licu mjesta su policijske ekipe koje osiguravaju kuću u kojoj je došlo do zločina, a sve okolnosti pod kojima se on dogodio bit će poznate nakon istrage, piše RINA.