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STRAVIČNO

U kući u Srbiji pronađena tijela porodice iz BiH, evo šta je komšija ispričao

Na licu mjesta su policijske ekipe koje osiguravaju kuću u kojoj je došlo do zločina, a sve okolnosti pod kojima se on dogodio bit će poznate

Vozilo Hitne pomoći na terenu. RINA

A. O.

6.12.2025

U porodičnoj kući u Čačku gdje je došlo do jezivog zločina pronađena su tri tijela, prema prvim informacijama to su tijela oca, majke i sina.

Nije poznato za sada da li je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo ili trostruko ubistvo. O nastradalima komšije imaju samo riječi hvale.

- Oni su došli iz Bosne i Hercegovine, divni, vrijedni i pošteni ljudi. Nisu tu živjeli sve vrijeme nego su dolazili s vremena na vrijeme. Koliko znamo sin im je živio u inostranstvu. Niko nikad sa njima nije imao nijedan problem, ovo je baš tragedija – kaže jedan od komšija, prenosi Srpskainfo.

Na licu mjesta su policijske ekipe koje osiguravaju kuću u kojoj je došlo do zločina, a sve okolnosti pod kojima se on dogodio bit će poznate nakon istrage, piše RINA.

# SRBIJA
# UBISTVO
# ČAČAK
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