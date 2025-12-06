Muškarac uhapšen nakon što je pokušao podmititi policajce

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske saopćili su da je na području Gradiške uhapšen muškarac koji je, prema navodima policije, pokušao podmititi službenike tokom kontrole saobraćaja.

Službenici Policijske stanice Gradiška jučer su priveli A. Z. iz Bihaća, za kojeg postoji osnov sumnje da je počinio krivično djelo “davanje mita”.

Kako je navedeno u saopćenju, policijska patrola je zaustavila vozilo Volkswagen kojim je upravljao osumnjičeni, a on je tom prilikom policajcima ponudio novac kako bi odustali od daljnje službene radnje. Nedugo nakon toga je uhapšen, a ponuđeni novac mu je uz potvrdu oduzet.

Prilikom dodatne kontrole utvrđeno je da je A. Z. u automobilu prevozio više osoba porijeklom iz Afganistana i Turske.

O incidentu je obaviješten dežurni tužilac Javnog tužilaštva u Banjoj Luci, koji je zatražio dostavljanje izvještaja nakon kompletiranja predmeta. Državljani Afganistana i Turske bit će upućeni u migrantski centar u Bihaću.