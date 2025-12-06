Tijelo muškarca pronađeno na izvoru sumporne vode

Tijelo muškarca pronađeno je danas na području općine Ilidža.

Kako je potvrdila portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, oko 12.40 sati, PU Ilidža je zaprimila informaciju od građana da se na izvoru sumporne vode, u ulici Hrasnička cesta, nalazi muška osoba koja ne daje znakove života.

- Upućena policijska patrola koja je potvrdila navode iz prijave, te su pripadnici PVB Sarajevo tijelo izvukli iz vode, a ljekar Zavoda hitne medicinske pomoći konstatovao smrt. Više informacija bit će moguće saopćiti naknadno – dodala je Novalić.

Mrtvozornik je konstatovao da je riječ o prirodnoj smrti.