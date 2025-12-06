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OPĆINA ILIDŽA

Tijelo muškarca pronađeno na izvoru sumporne vode

Upućena policijska patrola koja je potvrdila navode iz prijave, te su pripadnici PVB Sarajevo tijelo izvukli iz vode

Policija na terenu. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

6.12.2025

Tijelo muškarca pronađeno je danas na području općine Ilidža.

Kako je potvrdila portparolka Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, oko 12.40 sati, PU Ilidža je zaprimila informaciju od građana da se na izvoru sumporne vode, u ulici Hrasnička cesta, nalazi muška osoba koja ne daje znakove života.

- Upućena policijska patrola koja je potvrdila navode iz prijave, te su pripadnici PVB Sarajevo tijelo izvukli iz vode, a ljekar Zavoda hitne medicinske pomoći konstatovao smrt. Više informacija bit će moguće saopćiti naknadno – dodala je Novalić. 

Mrtvozornik je konstatovao da je riječ o prirodnoj smrti. 

# OPĆINA ILIDŽA
# MUŠKARAC
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