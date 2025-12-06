Dok je sjedio na kauču, komšija im automobilom "sletio" na kuću: Mladić tek položio vozački

U Ostrikovcu kod Ćuprije jučer oko 14 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, pukom srećom, izbjegnuta tragedija.

Iako u udesu niko nije stradao, načinjenja je velika materijalna šteta na porodičnoj kući Saše Dimitrijevića.

- Hitna pomoć i policija brzo su stigli na lice mjesta. Svi smo imali ogromnu sreću da niko nije stradao - rekao je za Telegraf.rs vlasnik kuće, Saša Dimitrijević.

On je naveo da je u trenutku udesa bio na poslu, dok je u kući bio njegov sin Darko. Prema njegovim riječima, mladić je sjedio na kauču i gledao televiziju kada je začuo snažan prasak i pucanje stakla. U prvom trenutku pomislio je da se srušio krov, a kada je istrčao napolje, zatekao je nevjerovatan prizor - automobil prevrnut na krovu kuće, dok je vozač iznutra pokušavao da izađe.

- Momak koji je bio za volanom tek je položio vozački ispit. Poznajem njega i njegove roditelje koji rade u inostranstvu. On je iz susjednog sela Jovca. Krivina ispred naše kuće je veoma oštra. Kada je ušao u nju, izgubio je kontrolu nad vozilom, proklizao, probio ogradu dvorišta i, nakon prevrtanja, završio na krovu kuće - objašnjava Dimitrijević.

Policija je po dolasku obavila uviđaj i utvrdila da vozač nije bio pod dejstvom alkohola. Mladić je preventivno prevezen u ćuprijsku bolnicu, gdje su mu dijagnostikovane lakše tjelesne povrede - uglavnom posjekotine po licu nastale uslijed pucanja vjetrobranskog stakla. Nakon pregleda, pušten je na kućno liječenje.

Mještani Ostrikovca ističu da je ova krivina poznata kao rizična, naročito tokom vlažnog vremena, te naglašavaju potrebu za dodatnom saobraćajnom signalizacijom i mjerama sigurnosti kako bi se slične nesreće ubuduće spriječile.