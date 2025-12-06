Vatreni obračun u Starom Gradu: Napadač imao fantomku, ispalio 3 metka u leđa Almeru Inajetoviću

U petak je u Starom Gradu u Sarajevu došlo do pucnjave u kojoj je ranjen Almer Inajetović, koji je ranije više puta punio stupce crne hronike. Tri metka - Upotreba vatrenog oružja je prijavljena u ulici Vrbanjuša u 12 sati. Jedna osoba je zadobila povrede i nalazi se na KCUS-u. Obaviješten je tužilac KTKS, a policijski službenici su na terenu - rekla je za portal “Avaza” portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić.

Brojni građani bili kod džamije u trenucima pucnjave . Avaz Brojni građani bili kod džamije u trenucima pucnjave . Avaz

Inajetović je ranjen blizu džamije, a prijava policije došla je u vrijeme kada je pred džamijom bio veliki broj vjernika. Samo pukom srećom nije bilo drugih žrtava. Inajetović je nakon pucnjave prebačen na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Kako saznaje „Dnevni avaz“, napadač je u Inajetovića ispalio tri metka koji su ga pogodili u leđa. Osim toga, saznajemo da je revolveraš iz Vrbanjuše imao i fantomku na glavi, što je zakompliciralo istražiteljima njegov pronalazak. Povukao djevojku Do zaključenja ovog izdanja „Dnevnog avaza“ ni MUP ni Tužilaštvo nisu teretili nijedno lice, iako su još u petak nakon pucnjave postojale indicije. Tragalo se za NN licem.

Ulica satima bila blokirana . Avaz Ulica satima bila blokirana . Avaz

Inače, Almer Inajetović je od ranije poznat policiji i slovi za žestokog momka iz Starog Grada koji se nije libio ući u sukobe pa čak i vatrene obračune. Posljednji obračun u kojem je učestvovao bio je onaj iz ulice Sarači kada je na njega pucao Jasmin Hatić 2020. godine. Tada je Inajetović povukao djevojku ispred sebe koja je ranjena.

Inajetović je hapšen i zbog drugih krivičnih djela poput lihvarenja, tučnjava... Jasmin Hatić: Nisam ja pucao Nakon što je „Avaz“ objavio informaciju da je ranjen Inajetović, redakciji se javio Jasmin Hatić. Hatić se javio, kako kaže, jer je imao desetine poziva prijatelja i poznanika, koji znaju za njegov sukob s Inajetovićem, da demantuje bilo kakve glasine da on ima veze s pucnjavom.

Hatić: Bio sam u kući . Facebook Hatić: Bio sam u kući . Facebook