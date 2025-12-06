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KOMŠIJE ŠOKIRANE

Poznato kako je porodica iz BiH stradala u Srbiji: Sin ocu i majci prerezao vrat, pa sebi isjekao vene

Mještani kažu da je prošli vlasnik stana također počinio suicid

S lica mjesta. Una Škandro / RIngier

S. S.

6.12.2025

U porodičnoj kući u Čačku jutros su pronađena tri tijela, ispostavilo se da je sin ubio oca i majku tako što im je prerezao vrat nožem, a potom sebe ubo u grudi i isjekao vene što je dovelo do toga da iskrvari nasmrt.

Iako su u komšiluku živjeli punih 26 godina, komšija gotovo ništa o ovoj porodici nisu znali bili su povučeni, neobičnog načina života, rijetko su izlazili iz kuće, a dešavalo se da danima niko ne kroči u dvorište.

Kroz razgovor sa komšijama provejava sumnja da je ova porodica godinama krila neku tajnu.

Podsjetimo, kako je Blic ranije pisao, sumnja se da je V. Č. (47) nožem prerezao vrat majci M. Č. (72) i ocu N. Č. (79), a zatim sebi nanio teške povrede u predjelu grudnog koša i vena, od kojih je preminuo na licu mjesta.

Komšije su i dalje u šoku zbog ovog jezivog zločina, a ne prestaju da se nižu neobična saznanja o ovoj porodici koja se prije 26 godina doselila u ovu kuću iz Bosne i Hercegovine. Kako je pisano, u toj kući prethodno je živjela četvoročlana porodica – otac, majka i dvije kćerke.

U vrijeme bombardovanja, kuća je oštećena, a vlasnik te kuće počinio je samoubistvo vješanjem u dnevnoj sobi. Prema tvrdnjama komšija, majka je tada prodala kuću danas ubijenim supružnicima.

– Ta kuća kao da je ukleta, sa njom nešto nije u redu. Ona je najprije za vrijeme NATO bombardovanja, 1999. godine, bila teško oštećena, nije baš bila srušena, ali je od projektila imala ozbiljna oštećenja, a poslije je renovirana – rekle su ranije šokirane komšije.

“Niko ih nije znao, nisu se družili”

Kako su rekle komšije članovi ove porodice, izbjegavali su da se druže sa mještanima još od kada su se doselili prije 26 godina.

– Viđala sam starijeg gospodina koji je svako jutro, rano ujutro, bacao smeće i dolazio u prodavnicu. Nikada nije želio da kaže kako se zove. Niko iz te porodice nije želio da ima kontakt sa nama, starosjedeocima. Ljeti je kod njih dolazila kćerka sa svojom djecom, viđala sam ih par godina zaredom tokom ljetnjeg raspusta – kaže jedna komšinica.

Kako se saznaje, kćerka živi u Italiji sa porodicom, a o zločinu je obavještena.

“Dešavalo se da danima iz te kuće niko ne izađe”

Kako su ispričali Čačani, sa ovom porodicom niko nije imao kontakt. Priče, razgovori i druženja za ovu porodicu kao da nisu postojali; tek kratko “kako ste” bilo je najveći domet njihove komunikacije.

– Najdublja komunikacija sa njima je bila “kako ste” i “kako ste vi”. Nikada nisu ulazili u dublju priču ni sa kim. Dešavalo se da danima iz te kuće niko ne izađe osim muškarca (oca) koji bi otišao u prodavnicu – kažu komšije.

Kako “se saznaje, V.Č (sin) od kada se doselio u Srbiju živio je i boravio je u Čačku. Prema nezvaničnim saznanjima, ubijena porodica nije imala državljanstvo Republike Srbije. Zbog toga postoji sumnja da je V.Č. jedino preko lične karte putovao u BiH odakle je, kako se sumnja, mogao da ide u druge države, međutim, nadležne institucije u Srbiji još uvijek nemaju te informacije.

– Ova porodica nema ni jednu mrlju u Srbiji. Policija nikada nije intervenisala u njihovom domu, ne postoje prijave protiv bilo kog člana te porodice. Tokom bombardovanja nekoliko kuća u tom potezu je uništeno, oni su se doselili kada je prethodna vlasnica prodala kuću nakon bačenih NATO bombi. Prije toga joj se suprug ubio – objašnjava izvor Blica.

Upravo ta povučenost, kažu Čačani, godinama je budila nelagodu i pitanja na koja nikada nisu dobijena jasna objašnjenja.

Prethodnih dana sređivali dvorište

Iako su članove ove porodice rijetko viđali, osim kada izađu u dvorište, da cijela situacija bude još misterioznija, pojedine komšije takođe kažu da su u poslednje vrijeme sređivali upravo dvorište.

– Prije nekoliko dana, ta žena je došla da traži merdevine koje su još uvijek kod njih. Sređivali su dvorište, iz inostranstva su im poslali labudove koje su postavili kod ulaznih vrata. Ovih dana su bas sređivali kuću i dvorište. Prije 3 dana je, žena koja je ubijena, sadila je cvijeće u dvorištu – otkrila je komšinica.

# SRBIJA
# ČAČAK
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